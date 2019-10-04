تراند اليوم : صورة فاضحة لـ” هيفاء وهبي ” تفتح النار عليها – أتفرج

خاضت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، في حرب شتائم، بعد مشاركتها صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “”إنستغرام”.

اندلعت “حرب الشتائم”، بعدما قامت متابعة لحساب هيفاء وهبي بتوجيه “لفظ خارج” للفنانة الشهيرة، وهو ما دفع الأخيرة للرد عليها بالمثل،

وكانت هيفاء وهبي كتبت تعليقا على الصورة هو “لو النوايا لها صوت يا فضيحة البشر!!”.

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ثم سألت متابعيها عمن أكثر يتمنوا أن يعرفوا نواياه ولماذا.

وانهالت العديد من ردود الأفعال على تعليق هيفاء وهبي، ليصل عدد التعليقات لحوالي 100 ألف في غضون عدد من الساعات.

يشار إلى أنه سبق لهيفاء وهبي أن هاجمت بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما كتبت في عام 2015 على “إنستغرام”: “صباح الخير على المتابعين الرائعين، ولكن صباح الزفت على المتابعين المزيفين ومرسلي البريد المزعج والمهووسين بصفحتي ليوسخوها بأمراضهم النفسية وكذبهم.. مرة ثانية صباح الخير يا متابعيني الحلوين، فليكن نهاركم رائعا مثلكم”.