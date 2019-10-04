شاهدوا.. سعد الصغير يرى وجود عوامل مشتركة بينه وبين شاكيرا ويتمنى عمل ديو معها

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 02:53 مساءً - تحدثت الفنان المصري ​سعد الصغير​ عن أمنيته بمشاركة الفنانة الكولومبية ​شاكيرا​ بديو، مشيراً إلى وجود عومل مشتركة بينهما أبرزها طريقة الرقص أثناء الغناء بنفس الحركات.

وأضاف الصغير في حديثه مع شيرين حمدي ببرنامج “ON Set” على قناة ON E، أنه طبعاً من الصعب موافقة شاكيرا على مشاركته الغناء بسبب المقابل المادي وعدم معرفتها به، إلى جانب أنها لن تصدقه لو قال لها إن جمهوره يعرفها.

الجدير ذكره ان المحكمة المصرية اصدرت حكماً بحق سعد الصغير بالسجن لمدة عامين مع دفع كفالة تصل قيمتها الى 300 دولار أميركي، وذلك بتهمة التهرب من سداد الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015 مع عدد من الشركات وكذلك اخفاء ارباحه من الحفلات التي أحياها.