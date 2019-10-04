خاص- صور ملكات جمال لبنان لعام 2019 تجتاح مواقع التواصل، إليكم الحقيقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تضم عشرين شابة قيل أنها تعود الى ملكات جمال لبنان اللاتي سيتبارين على اللقب لعام 2019.

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موقع “الخليج 365” اتصل بالمكتب الاعلامي لمحطة LBCI للاستفسار حول الصورة المنتشرة، حيث نفت المحطة هذا الخبر وأكدت ان الصورة المنتشرة للشابات تعود الى ملكات دولة أجنبية.

وعلم موقع “الخليج 365” ان الشابات اللواتي ينافسن على اللقب هذا العام عددهن 18 فتاة. ومن المتوقع ان يعرض الحفل نهاية هذا الشهر.

وكانت المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI اعلنت حصولها على حقوق عرض حفل ملكة جمال لبنان 2019 على شاشتها بعدما عُرض الحفل العام الفائت على شاشة MTV، لتباشر بعد ذلك المنتج المنفذ للحفل رولا سعد بتجارب الأداء للفتيات المشاركات واختيار الافضل بينهن ليخضن التجربة أمام لجنة التحكيم والمشاهدين، الا انه في الوقت عينه، لم يتم الاعلان بعد عن مكان اقامة الحفل واسماء اعضاء لجنة التحكيم لهذا العام. ومن المتوقع ان يحيي الحفل النجم وائل كفوري.