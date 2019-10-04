“بـ30 دقيقة” يأخذ سارة أبي كنعان إلى “أطفال الشوارع

تحت عنوان “أطفال في الشوارع” تطل الممثلة سارة أبي كنعان في الحلقة الأولى من برنامج بـ 30 دقيقة الذي يقدمه الصحافي باخوس عبدو كتجربة أولى في عالم تقديم البرامج.

بـ30 دقيقة برنامج إجتماعي يسلط الضوء اسبوعياً على موضوع اجتماعي انساني مختلف بمشاركة وجوه معروفة في عالم التلفزيون (ممثلين، اعلاميين، وغيرهم) حيث سيظهرون بصورة غير اعتيادية وبحوار بعيد كل البعد عن أعمالهم ونشطاتهم الفنية.

يطلّ البرنامج مساء كل سبت في تمام التاسعة والإعادة الأحد الخامسة والنصف عصراً على شاشة MARIAM TV .