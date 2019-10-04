أنباء عن ترشيح غادة عادل بديلةً لدنيا سمير غانم في الكبير أوي.. والجمهور: "مش حتنفع"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير عبر إنستغرام أنه تم ترشيح الفنانة المصرية غادة عادل من أجل شخصية "هدية" بديلةً عن مواطنتها دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير اوي من بطولة أحمد مكي بجزئه السادس.

وأثار هذا الخبر ردود فعل واسعة جاءت في أغلبها مُعترضة على حلول عادل كبديلة لدنيا مؤكدين بحسب وجهة نظرهم أنها لن تستطيع تقديم الدور كما قدّمته دنيا، فيما اقترح بعضهم أن يتم إنهاء شخصية هدية بشكل كامل وزج شخصية جديدة على العمل بدلًا من استبدالها.

فيما تساءل الكثيرون عن سبب إصرار مكي الاستمرار بتقديم مسلسل الكبير أوي بدلًا من الاتجاه لفكرة عمل جديد يقدم من خلاله شيئًا مختلفًا.

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يُشار إلى أن مسلسل "الكبير أوي" حقّق نسبة مشاهدة عالية ونجاحًا كبيرًا في جميع أجزائه السابقة، وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم والتي قدّمت دورًا مميزًا من خلال شخصية "هدية" في العمل قد أعلنت انسحابها من أي جزء جديد لرغبتها في تقديم أدوار جديدة وهو ما نجحت به بالسنوات الماضية حيث حققت أعمالها نجاحًا كبيرًا وأبرزها "لهفة"، "نيللي وشيريها"، "في اللا لا ند"، ومؤخرًا مسلسل "بدال الحدوتة 3".