بعد انفصالها عن كايتلين.. مايلي سايرس في لقاء غرامي مع حبيب جيجي حديد السابق (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمرّ سوى حوالي أسبوعين على انفصال "مايلي سايرس" عن حبيبتها "كايتلين كارتر"، بعد علاقة دامت شهرًا واحدًا، والآن يبدو أن المغنية الأمريكية تستعدُّ لعلاقة جديدة.

شوهدت مايلي أمس الخميس في لقاء حميمي برفقة المغني الأسترالي " كودي سيمبسون"، وهو الحبيب السابق للعارضة "جيجي حديد".

وحسبما كشفه مصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت مايلي (26 عامًا) وهي تُقبّل كودي (22 عامًا)، أثناء وجودهما في متجر للبقالة في لوس أنجلوس.

وبعد ذلك، شوهد كلٌّ من مايلي وكودي يقضيان موعد غداء غراميًا، في مطعم يدعى "باك يارد بولز"، وفقًا لأحد المصادر من شبكة "إي نيوز".

هذا وتم تسجيل الفيديو من قِبل إحدى المعجبات، والتي سرعان ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت: "مايلي في موعد غرامي مع كودي سيمبسون".

وفي نفس اليوم، نشر كودي على إنستغرام لاحقًا، صورة له بنفس البنطلون والسنيكرز وقبعة البيني، والذي كان قد نسقهما مع سويت شيرت خلال لقائه مع مايلي.

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وذكرت الصحيفة أنه بعد قضاء مايلي وكودي وقتهما في المطعم، لاحظا تركيز الكثير من الأشخاص عليهما، فسرعان ما اشتريا سوشي ومشروبات، وغادرا المكان.

لا تعد هذه المرة الأولى التي ترصد فيها العدسات مايلي برفقة كودي، حيث ذكرت تقارير أن الثنائي شوهدا يتنزهان ويشتريان مشروبات وما شابه معًا عدة مرات في الفترة الأخيرة.

هذا ويجدر بالذكر، أن مايلي وكودي صديقان منذ سنوات، ومن بين الصور، يمكن رؤية مايلي في عام 2015، خلال لقائها بكودي وحبيبته آنذاك، جيجي حديد، وذلك خلال حفل جوائز مجلة "ذا ديلي فرونت رو"، كما يُذكر أن جيجي ارتبطت بكودي قبل ارتباطها بزين مالك.

ويأتي ظهور مايلي برفقة كودي والكشف عن قبلتهما، بعد أسبوعين من انفصالها عن كايتلين، ومرور حوالي شهرين على انفصالها عن ليام هيمسورث.