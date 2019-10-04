شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام مصرية تتنافس على جائزة الفيلم الطويل بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية والذي ينطلق اليوم الجمعة ويستمر حتي يوم 8 أكتوبر الجاري عرض العديد من الأفلا،م ومنها فيلم أمباركة " The Healer " وهو فيلم مغربي من إخراج محمد زين الدين وهو العمل الذي يتناول قصة شاب حول الشاب عبده وصراعه مع الحياة والوصول إلي أهدافه.

تضم المسابقة أيضا فيلم "فتوي" وهو العمل الذي يدور حول إبراهيم وهو رجل تونسي يعيش في فرنسا، يعود إلى وطنه لدفن أبنه الذي توفي في حادث دراجة بخارية، ليكتشف أن الأبن مروان كان منخرطًا في جماعة إسلامية متطرفة، ليقوم الأب بإجراء تحقيقه الخاص لاكتشاف إذا ما كان ابنه متطرفًا، ومعرفة من تسبب في وصوله إلى التطرف وهو من إخراج محمود بن محمود.

يشارك الفيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري وهو السيناريو السينمائى الثانى للكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بعد فيلم "مولانا"، وتدور أحداثه حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجمين ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح كضيوف شرف الفيلم.

والفيلم يتناول الخطاب الدينى وما يحدث حوله من جدل بسبب موروثات خاطئة من خلال 4 شخصيات رئيسية هم خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، وتدور أحداثه حول صراعات حياتية بسبب أشياء يعتقد البعض أنها عادات وتقاليد لها علاقة بالدين.

ويشارك من المغرب فيلم طفح الكيل من إخراج محسن البصري وهو الفيلم الذي يتناول وضع المستشفيات العامة في المغرب حيث تدور معظم أحداثه داخل مستشفى عمومي، من خلال الطفل أيوب الذى ينقل إلى المستشفى بصحبة اسرته لمعالجته من ألم في الرأس يلازمه منذ فترة، وداخل المستشفى يلتقى بشخص حاول الانتحار.

ويتناول الفيلم صراع بين طبيب مغربى عائد من الخارج لخدمة بلده، وطبيب آخر يقنع المرضى بالعلاج فى عيادته الخاصة، العمل من بطولة فاطمة الزهراء ورشيد مصطفي وغالية بن الزاوية ويوسف العلوي.

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كما يتنافس بالمسابقة الفيلم المصري ليل / خارجي للمخرج أحمد عبد الله السيد هو العمل الذي يدور حول القصة التي تقع فى تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة فى أعماقها الشعبية فى ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول "مو" معرفة كيف يستطيع 3 أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسى صغيرة فى مدينة مزدحمة، فى إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما، من خلال جريمة تحدث أثناء تصوير أحد الأفلام، لتكشف النقاب عن فساد المنتجين والطرق غير المشروعة التى يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام، بخلاف جرائم الدعارة وغسيل الأموال، وغيرها من الخبايا التى لا يعرفها الجمهور.

"ليل خارجى" فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقى بجائزتين: جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وهو بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد، وذلك إضافة لفيلم ختام المهرجان "يوم وليلة".

من لبنان يشارك في المنافسة فيلم صباح الخير إخراج بهيج حجيج والذي يتناول قصة رجلان مسنان يتجهان إلى المقهى كل يوم في مواعيد ثابتة، ويحلان الكلمات المتقاطعة في سبيل حماية أنفسهما من فقدان الذاكرة.

أما سلطة عمان فتشارك بفيلم زيانة إخراج خالد الزدجالي والذي يدور حول زيانة والتي تتعرض إلي حادث يغير مسار حياتها بالكامل فتقرر مغادرة البلاد والتوجه إلى الهند، وهو ما يجعل زوجها عادل يبدأ رحلة للبحث عنها.

من فلسطين ينافس الفيلم الفلسطيني مفك إخراج بسام الجرباوي وهو الفيلم الذي يدور حول زياد نجم فريق لكرة السلة يخرج من السجن ويجد نفسه أمام واقع صعب التكيف معه خاصة وأنه دخل السجن بعدما حاول قتل مستوطن اسرائيلي قتل صديقه المقرب بالرصاص.