شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لـ فيلم الأكشن Underground 6 لـ ريان رينولدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة المنتجة عن أول تريلر لـ فيلم الأكشن والدراما والمغامرة 6 Underground، ومن المقرر طرحه خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم Underground 6 من بطولة ريان رينولدز، بن هاردي، ميلاني لوران، أدريا أرجونا، ديف فرانكو، كوري هوكينز، شوبهام سرف، سيباستيان روش، مانويل جارسيا رولفو، سيتارا عطائي، جيمس موراي، ليئور راز، هيلين كاردونا، بايمان معادي، بهارا جولستاني، ومن إخراج مايكل باي، وتأليف ريت ريس وبول فيرنيك.

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ويدور الفيلم الجديد حول ستة من الأغنياء الذين يدعون موتهم، ويقومون بعمل فريق ليتمكنوا من القبض على المحتالين.

ويتولى المخرج جيسون بيتمان مع الممثل ريان رينولدز لـ إخراج فيلم Clue، المستوحى من اللعبة التي تحمل نفس الاسم، وسيطرح على طريقة الـ Live Action، وسيكون إنتاجا مشتركا بين شركتى ديزنى وفوكس.