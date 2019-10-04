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فى عيد ميلاد داكوتا جونسون الـ30.. حكاية عملية تجميل واحدة أجرتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الجمعة النجمة الشهيرة داكوتا جونسون بعيد ميلادها الـ 30 وهى فى أوج تألقها وجاذبيتها بعدما تألقت فى أكثر من عمل سينمائى منذ ظهورها على الساحة الفنية حتى أصبحت فى وقت قصير إحدي أهم نجمات هوليود.

داكوتا جونسون 11
 
dakota johnson

 

داكوتا جونسون التى تتم اليوم الرابع من أكتوبر عامها الـ 30 دوماً ما تعرضت لحملات عديدة من أجل التقليل من جمالها بالحديث حول قيامها بأكثر من عملية تجميل ساهمت فى ظهورها بهذا الجمال حتي أصبحت من أهمهن جاذبية خاصة حينما لعبت دور بطولة سلسلة أفلام Fifty Shades.

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Dakota-Johnson-The-Edit-January-2016-Cover-Photoshoot04
 

ورغم كل تلك الادعاءات إلا أن العملية الوحيدة التى أجرتها النجمة الشهيرة هى عملية بسيطة عكس الكلام الذى قيل بشأنها فتلك العملية هدفت من أجل سد الفراغات الموجودة بأسنانها وهو الأمر التى قامت بها خلال هذا العام ولم يلاحظه الكثيرون.

 

العملية التي قامت بها داكوتا جونسون
العملية التي قامت بها داكوتا جونسون

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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