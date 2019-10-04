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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد داكوتا جونسون الـ30.. حكاية عملية تجميل واحدة أجرتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الجمعة النجمة الشهيرة داكوتا جونسون بعيد ميلادها الـ 30 وهى فى أوج تألقها وجاذبيتها بعدما تألقت فى أكثر من عمل سينمائى منذ ظهورها على الساحة الفنية حتى أصبحت فى وقت قصير إحدي أهم نجمات هوليود.
داكوتا جونسون التى تتم اليوم الرابع من أكتوبر عامها الـ 30 دوماً ما تعرضت لحملات عديدة من أجل التقليل من جمالها بالحديث حول قيامها بأكثر من عملية تجميل ساهمت فى ظهورها بهذا الجمال حتي أصبحت من أهمهن جاذبية خاصة حينما لعبت دور بطولة سلسلة أفلام Fifty Shades.
ورغم كل تلك الادعاءات إلا أن العملية الوحيدة التى أجرتها النجمة الشهيرة هى عملية بسيطة عكس الكلام الذى قيل بشأنها فتلك العملية هدفت من أجل سد الفراغات الموجودة بأسنانها وهو الأمر التى قامت بها خلال هذا العام ولم يلاحظه الكثيرون.
العملية التي قامت بها داكوتا جونسون
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