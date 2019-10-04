للتوعية بمتلازمة داون.. هشام ماجد يشارك جمهوره بمعلومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بطفل يعاني من متلازمة داون.

وكتب هشام في تعليقه على الصورة: "بما إننا في بداية شهر أكتوبر، شهر التوعية بمتلازمة داون، أنا هشارككم بمعلومة عن المتلازمة عشان ننشر الوعي، على عكس ما الناس كلها فاكرة، الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون مش على طول فرحانين، هم زينا بالضبط بيحسوا بكل المشاعر اللي إحنا بنحس بيها".

يُذكر أن، هشام ماجد يحل ضيفًا، اليوم الجمعة، على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E.