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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بطفل يعاني من متلازمة داون.
وكتب هشام في تعليقه على الصورة: "بما إننا في بداية شهر أكتوبر، شهر التوعية بمتلازمة داون، أنا هشارككم بمعلومة عن المتلازمة عشان ننشر الوعي، على عكس ما الناس كلها فاكرة، الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون مش على طول فرحانين، هم زينا بالضبط بيحسوا بكل المشاعر اللي إحنا بنحس بيها".
يُذكر أن، هشام ماجد يحل ضيفًا، اليوم الجمعة، على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E.
كانت هذه تفاصيل خبر للتوعية بمتلازمة داون.. هشام ماجد يشارك جمهوره بمعلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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