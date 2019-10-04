الأوبرا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر في القاهرة والإسكندرية ودمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة مساء الأحد 6 أكتوبر، 6 حفلات تقام بالتوازي على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وأكد رئيس الأوبرا أن الاحتفالات، تتضمن مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية التي قدمها عمالقة الموسيقى العربية، وعبرت عن مشاعر العزة والانتماء لشعب مصر على مر التاريخ، حيث يشهد المسرح الكبير حفلاً بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي، ومشاركة المطربين: وليد حيدر، مي الجبيلي، عصام محمود، أحمد عفت، رحاب مطاوع، أميرة أحمد، مروة حمدي وحسناء.

وعلى مسرح الجمهورية، يقود المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام حفلا يحييه: مصطفى النجدي، حسام حسني، محمد حسن، نهاد فتحي، سارة زكي، صابرين النجيلي وغادة آدم .

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أما على المسرح المكشوف تقدم فصول أطفال وكورال مركز تنمية المواهب بمشاركة فصول الباليه حفلا بقيادة المايسترو محمد عبدالستار .

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة: أشرف وليد، أحمد سعيد، محمد طارق، ريم حمدي، مي حسن وآيات فاروق .

وتمتد الاحتفالات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد حفلاً بمشاركة: ولاء طلبة، شروق شريف، ندى غالب، ياسر سعيد، كريم زيدان ومحمد الخولي.

أما على مسرح أوبرا دمنهور، تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، حفلاً بمشاركة: أحمد محسن، ياسر سليمان، محيي صلاح، رضوى سعيد، حنان عصام ونهى حافظ .