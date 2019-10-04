حسني شتا لـ"الخليج 365": عشت في عزلة بسبب شخصية "سالم" في "بحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان حسني شتا، إن المخرج أحمد صالح، هو من رشحه لتقديم شخصية سالم الشقيق الأصغر للفنان ماجد المصري في مسلسل "بحر"، الذي تُعرض حلقاته على قناة "الحياة".

وقال شتا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المخرج أحمد صالح له فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وده العمل الثالث الذي يجمعني به، لأنه مؤمن بموهبتي الفنية في التمثيل، بعد تعاوني مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل (أيوب) الذي رشحني فيه المؤلف محمد سيد بشير، ومسلسل (أبو جبل)".

وتابع: "خلال تحضيراتي للعمل، كنت بحاول أخلق الشخصية من خلال الورق المكتوب بالسيناريو، وإني أبني ملامحها من خلال طريقة الكلام التي تخرج من شخصية سالم والاحساس في كل مشهد، والإطار الخارجي والداخلي للشخصية، وكنت بعيش في عزلة حتى أتقمص الشخصية".

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وعن تعاونه مع الفنان ماجد المصري، قال: "بحبه من قبل ما أشتغل معاه، وحبيته أكتر لما اشتغلت معاه، مش أخويا بس في المسلسل، ده أخويا كمان في الحقيقة، والكواليس بينا كانت جميلة خلال التصوير".

وأوضح: "شخصية سالم أخدت من روحي، لأني تعبت فيها جدًا عشان تكون قريبة من الناس، وتحس إنها عايشة وسطهم من لحم ودم، وأي خطوة بقدمها في الفن بتضيف ليا، خصوصًا لو كان عمل ناجح، ودوري في بحر إضافة لي بمشواري الفني.

وأضاف: "جمعتني جلسات عمل عديدة مع مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، من أجل إتقان اللهجة الصعيدي، واضطررت إني أسمع تراث صعيدي، واستمعت للشاعر هشام الجخ، وأي حاجة صعيدي تقابلني أحاول أتعايش معاها حتى أجيد اللهجة، وحتى يكون لدي الملكة في التحدث بالصعيدي على الهواء وليس في تمثيل المشاهد فقط، وكان فيه تواصل مع المؤلف أحمد عبدالفتاح، لأنه كاتب كلام يمس قلوب أي حد سواء من يقرأه أو يشاهد العمل".

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.