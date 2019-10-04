محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة ميس حمدان إنها تستعد لبطولة مسلسل خليجي، من المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المُقبلة، على أن يتم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2020.
وأضافت ميس في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سأتواجد في رمضان المُقبل بمسلسل خليجي سعودي".
وأكدت ميس أن ابتعادها طوال الفترة الماضية عن المشاركة في أي عمل مصري سواء سينمائي أو تليفزيوني، والتركيز على المشاركة في الأعمال العربية والخليجية، أمر غير مقصود، متابعة "مش مقصودة كل حاجة بتيجي في وقتها".
ميس حمدان شاركت في 2018 ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني حمل اسم "نوف".
كانت هذه تفاصيل خبر ميس حمدان لـ"الخليج 365": أستعد لتصوير مسلسل خليجي ولم أقصد الابتعاد عن الدراما المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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