وزيرة الثقافة تشاهد "المتفائل" لسامح حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على مشاهدة العرض المسرحي "المتفائل"، الذي يُعرض على المسرح القومي بالعتبة.

وظهر الفنان سامح حسين، في الصور التي تجمعه مع وزيرة الثقافة عقب العرض، وهي تمازحه عقب انتهاء العرض، ويلتف حولهما مدير المسرح القومي الفنان أحمد شاكر، وأبطال العرض.

Advertisements

ونشر سامح، الصور عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "مع معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بعد مشاهدتها لمسرحية المتفائل".

وتعرض المسرحية أيام 4 و5 و6 و10 و11 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساء بالمسرح القومي بالعتبة.

مسرحية "المتفائل" عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل.

