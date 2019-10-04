خالد النبوي يكشف عن "برومو" فيلمه "يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد "يوم وليلة"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض قريبًا.
وكتب النبوي في تعليقه على الفيديو "منصور الدهبي مش خدام حد" في إشارة إلى اسم الشخصية التي يقدمها بالفيلم، متابعًا "إعلان فيلم يوم وليلة قريبًا في دور العرض".
"يوم وليلة" من المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو السينمائي، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 8 أكتوبر.
الفيلم تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، درة، خالد سرحان.
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