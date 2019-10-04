تراند اليوم : فيديو| "سمية الخشاب" تكشف تفاصيل علاقتها بــ "أحمد سعد"

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن علاقتها بطليقها المطرب أحمد سعد، بعد شهور من طلاقهما الذي أثار ضجة واسعة آنذاك.

وقالت في لقاء مع theinsiderبالعربي، إنه لا خلاف بينهما وإن "علاقتنا طيبة وأنا بتمنى له كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي نفس الشيء".

وأشارت إلى تحضيراتها لأغنية جديدة بعنون "عربية أنا"، وهي تحاكي المرأة العربية ومكانتها ووجودها في المجتمع، لافتة إلى أنها تحضر أيضًا لمسلسل فني جديد مع المخرج حسني صلاح، دورها سيكون مختلفًا بالكامل وسيكون مفاجأة.

كانت الخشاب انفصلت عن سعد بعد زواج دام لعامين، في 28 مارس الماضي. وأشارت إلى إساءته معاملتها وتعديه عليها بالضرب، وظل خلاف الثنائي حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

