تراند اليوم : شاهد| رد صادم لممثلة مصرية شهيرة: لم أتأثر بمقتل والدي...



كشفت الممثلة المصرية ميرنا وليد عن أن والدها قتل خلال الحرب الأهلية التي شهدها لبنان ما بين عامي 1975 و1990، مشيرة إلى أنه لقي مصرعه بالصدفة بواسطة رصاصة طائشة استقرت في قلبه.

وأضافت في مقابلة تليفزيونية، أنها كانت نائمة في منزل جدتها من ناحية الأب، واستيقظت فجأة ووجدت أن كل من بالمنزل يتشحون بالسواد، ولم تستطع أن تستوعب حينها ماحدث، خاصة بعد ما وضعوا جثة والدها على سريره، حتى يقوموا بتوديعه.

وأشارت إلى أنها عندما ألقت نظرها على والدها المتوفي لم تعرفه إطلاقًا، وظلت تتساءل "هو مين دا"، لافتة إلى أنها لم تفهم ما حدث لها وقتها حتى الآن، الأمر الذي دفعها لاستشارة طبيب نفسي، ليفسر لها الحالة التي انتابتها.

وعلقت: "الموضوع دا غريب، وفضل شاغلني من وأنا عندي 4 سنين لاحد النهاردة"، واعتبرت أن الشيء الغريب في الأمر رد فعلها الغريب بعد رؤية والدها، حيث أنها لم تتأثر حينها وذهبت للعب كأن شيئًا لم يكن.



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وميرنا وليد، ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني عام 1991 شاركت في العديد من الأعمال المصرية في التلفزيون والسينما والمسرح، أشهرها في مسلسل "ذئاب الجبل"، لكنها اعتزلت التمثيل لبعض الوقت واتجهت لدراسة الإخراج في معهد السينما، قبل أن تعود مجددًا.



