تراند اليوم : بعد فستانها الكاشف للصدر.. شاهد| موقف محرج لفنانة كويتية بالسعودية...

تعرضت الفنانة الكويتية شمس لموقف محرج على هامش الحفل الذي أحيته في السعودية مؤخرًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وظهرت "شمس" في الفيديو الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلقي التحية على الصحفيين فيما يقف إلى جانبها رجل لم يظهر وجهه بوضوح، بينما حاول الإمساك بيدها لكنها أبعدتها عنه بعد لحظات قليلة.

وبعد التقاط الصور لها، فوجئ الجميع بإمساك الرجل بيدها مجددًا وخروجه برفقتها، ما أثار الجدل والتساؤلات حول هوية الرجل، الذي أعربوا عن استهجانهم لتصرفه.

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فيما بدا أن هناك من لاحظ الارتباك على وجه "شمس" وشعورها بالحرج والارتباك، كما ظهر من خلال حركاتها.

وكانت "شمس" أشعلت ضجة مؤخرًا بنشرها صورة بفستان كاشف للصدر علقت عليها قائلة: "عندما تركب القطار الخطأ ‏حاول أن تنزل في أول محطة ‏لأنه كلما زادت المسافة زادت تكلفة العودة. مليت وأنا أعلمكم".