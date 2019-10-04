بالفيديو.. دعاء صلاح تكشف خطوط جديده في مصطفي ابو تورته

قدمت مساء امس، الخميس، الإعلاميه دعاء صلاح حلقه جديدة من برنامجها "انتي الأقوى" والذي يذاع علي قناة المحور الفضائيه في مواعيده الجديده علي الهواء مباشره في تمام الساعه الساعه والنصف مساء.

وتحدثت دعاء صلاح عن موضوع مصطفى ابو تورته ونيهال

والذي اثار ضجه علي مواقع السوشيال ميديا منذ يومين، بسبب هروب مصطفي اثناء خطوبته بحجه مرض خاله المفاجأ ولم يغادر قاعه الفرح واخذًا معه جميع التورتات والحلويات في البوفيهواستضافت دعاء صلاح الصحفي سعد نبيل والذي اجري حوار بمنزل مصطفى والشهير (مصطفى ابو تورته ) في مكالمه تلفونيه والذي كشف العديد من الحقائق خلال الفيديويذاع برنامج "انتي الأقوى" والذي تقدمه الاعلاميه دعاء صلاح يوم الخميس والجمعه مباشر في تمام الساعه السابعه والنصف مساء ويومي السبت والاحد حلقات مسجله في تمام الساعه السابعه مساء.