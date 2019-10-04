شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء أمس الخميس على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي " المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح ، كان ذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، سعادة ليني ليند سفير مملكة النرويج بالقاهرة، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيفمدير فرقة المسرح القومي، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب.
وسط إقبال جماهيري كبير، حيث يرفع العرض لافتة كامل العدد منذ افتتاحه يوليو الماضي و حتى الآن، حيث أتم العرض مساء أمس ليلته ال٥٥.
و قد أعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، عن سعادتها الكبيرة بالعرض، وجودة جميععناصره واحترافيته و النجاح الكبير الذي يحققه العرض منذ افتتاحه .
عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير الثقافة تشهد "المتفائل" بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة و سفير النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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