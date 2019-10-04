الأحد.. عرض فيلم "الممر" على ON E

يعرض فيلم "الممر"، على قناة ON E، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر، يوم الأحد المقبل حصريًا على شاشاتها في الساعة العاشرة مساءً، احتفالًا بالذكرى المجيدة، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر.

ويشار إلى أن تدور أحداث العمل حول قوات الصاعقة المصرية خلال

حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد

فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف.

ويذكر أن تعرض قناتا "ON E" و"DMC" فيلم الممر بمناسبة احتفالات ذكرى أكتوبر، فتعرض قناة "أون" الفيلم يومي 6 و12 أكتوبر، بينما تعرض "DMC" الفيلم يومي 11 و15 أكتوبر.