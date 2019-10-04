الليلة.. عرض "نجونا بأعجوبة" بالمعهد العالي للفنون المسرحية

يقام العرض المسرحي "نجونا بأعجوبة"، مساء اليوم، الجمعة، على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك ضمن فاعليات مهرجان المسرح العالمي 37 دورة النجم فاروق الفيشاوي.

يذكر أن "نجونا بأعجوبة" بطولة قمر السباعي، عبد الله أشرف،

أحمد عباس، رشا مجدي، اسماء امام ، إبراهيم كمال، تصوير ابو العزايم ، دعاية وتصميم بوستر محمد وحيد ، تأليف أغاني طه زغلول - عبد الرحمن عيسي ، ألحان أغاني عبد الرحمن عيسي ، ديكور بيتر فتحي، إضاءة محمود الحسيني ( كاچو )، ملابس هناء النجدي، تعبير حركي ضياء الدين زكريا - رشا مجدي، تأليف موسيقي حمدي سامح ، مساعد إخرج رضوي جودة، مخرج منفذ أحمد عصمت ، تأليف ثورنتون وايلدر ،إعداد طه زغلول - اسماء امام ، إخراج أسماء إمام.