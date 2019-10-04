الليلة.. عرض "القطط" على مسرح ميامي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "القطط" على مسرح ميامي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن سعر التذكرة 30 جنيهًا.
يذكر أن "القطط" تدور أحداثه حول فكرة
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