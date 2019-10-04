الليلة.. عرض "القطط" على مسرح ميامي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "القطط" على مسرح ميامي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن سعر التذكرة 30 جنيهًا.

يذكر أن "القطط" تدور أحداثه حول فكرة

الاختلاف وقبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، مريم البحراوي ، ديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز، استعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.