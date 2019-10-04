الليلة.. حفل موسيقي بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر بـ أوبرا ملك

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بمسرح أوبرا ملك برمسيس، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي يستعرض ملحمة أكتوبر المجيدة، يعقبه لقاء مفتوح مع الكاتب الصحفي محمد نبيل يتناول خلاله أبرز تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة، ثم تكريم 11 بطلًا مقاتلًا شاركوا في الانتصار العظيم. أكتوبر المجيدة، ثم تكريم 11 بطلًا مقاتلًا شاركوا في الانتصار العظيم. يختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري احتفاء بانتصار ومكتسبات حرب أكتوبر والتي دومًا تشكل علامة مضيئة في التاريخ الثقافي المصري.

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