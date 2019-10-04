الخميس.. انطلاق مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز

تقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019، وذلك بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك تحت رعاية إدارة الجامعة الأمريكية ومركز التحرير الثقافي وقسم الفنون بكلية الدراسات الإنسانية والاجتماعية، بمشاركة فرق من 8 دول عالمية، بالإضافة إلى مصر، وبحضور أكثر من 80 فنانا.

يشارك في هذه الدورة فنانون من مصر، هولندا، سويسرا، المجر، البرتغال، النمسا، لكسمبورج وإيطاليا، ويستضيف المهرجان لأول مرة الفنان الأردني الشاب عزيز مرقه، وذلك في ثاني أيام المهرجان، والفنانة يسرا الهواري التي

تغني مع فرقتها في حفل ختام المهرجان.

كما يشارك فريق "وسط البلد" في افتتاح المهرجان يوم الخميس 10 أكتوبر، يقام أيضاً على هامش المهرجان عدد من الفعاليات مثل ورش العمل وحلقات العزف المشترك وعروض لأفلام وثائقية وبرامج موسيقية للأطفال، ويقام أيضاً معرض للصور الفوتوغرافية التي توثق 10 سنوات من عمر المهرجان منذ إنشاءه عام 2009 إلى 2019.

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من أبرز المشاركين هذا العام الفريق الهولندي Artvark ، الذي يقدم عرضا مشتركا يوم

الافتتاح مع فريق Drums United، وعازف البيانو البرتغالي المعروف ماريو لاجينيا الذي يقدم عرضا مع فرقته الثلاثية ثاني أيام المهرجان يوم الجمعة 11 أكتوبر على مسرح قاعة إيوارت التذكارية.

تتميز دورة هذا العام بمبادرة المهرجان لتقديم عدد من فرق الجاز المصرية الجديدة مثل مجموعة Circle of four بمشاركة مغنية الجاز المصرية الصاعدة آمنه العبد، وفرق Gypsy Jazz project والفنان شريف مصطفى بالإضافة إلى فرقة Groove Ensemble المكونة من مجموعة من طلبة الجامعة الأمريكية.

كما تتميز دورة هذا العام بتوسع المهرجان في تقديم عروضه على نطاق أوسع من خلال العروض الإضافية التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع بعض مساحات العرض الثقافي حول القاهرة مثل كايرو جاز كلوب، رووم، درب 1718 وNWT بالمعادي.