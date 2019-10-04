الأحد.. "سديم" يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يحل فريق "سديم" الغنائى ضيفًا على مسرح النهر بساقية الصاوى، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة

مساءً.

يذكر أن "سديم" فرقة غنائية مستقلة تأسست عام 2016 من الشباب المحب

للموسيقى والغناء، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم قادمون من الفضاء، محاولين التواصل مع البشر، وذلك لاستخدامهم أنواع الموسيقى المختلفة وتقنيات الغناء المتعددة للمزج بين الثقافات المختلفة.