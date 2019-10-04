أضرار مبيض القهوة مكوناته وبدائله الصحية ‏

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - تعد القهوة المشروب الصباحي للكثير من الأشخاص، إذ تساعدهم على الاستيقاظ بشكل أفضل، وأداء المهمات اليومية بشكل أفضل.

ويلجأ البعض إلى إضافة مبيض القهوة لإضافة الملمس الكريمي للقهوة، أو لتحسين طعمها المرّ.

فيما يلي سنتناول أضرار مبيض القهوة وبدائله ومكوناته بالتفصيل:

ماهو مبيض القهوة:

هو منتج مبيض خالي من الحليب، يسمى بالإنجليزية “Whitener” ويستعمل لتبييض القهوة وإعطائها الطعم والملمس الكريمي؛ ليخفف من حدة مرارتها دون اللجوء إلى الحليب البودرة، خصوصاً لمن يعانون من حساسية اللاكتوز، أو حساسية منتجات الحليب، أو لمن لا يستسيغون طعم الحليب في القهوة.

ويتكون مبيض القهوة من زيوت نباتية مهدرجة بالإضافة إلى السكر المصنع من الذرة وبعض المكونات الأخرى، الأمر الذي يجعله خياراً غير صحياً، لأن الزيوت المهدرجة تعد دهوناً متحولة، يصعب تحليلها في جسم الإنسان، إلى جانب احتوائها على سعرات حرارية عالية، إذ تحتوي ملعقة كبيرة من مبيض القهوة على 40 سعرة حرارية تقريباً.

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أضرار مبيض القهوة:

يؤثر مبيض القهوة سلباً على سلامة القلب ويساهم في انسداد الشرايين.

يساهم مبيض القهوة في الإصابة بالسكري للأشخاص الذين لديهم استعداد جيني للإصابة بالسكري.

يرفع مبيض القهوة نسبة ظهور أمراض السرطان في الجسم.

يعجل مبيض القهوة بظهور علامات الشيخوخة بسرعة أكبر.

يحتوي مبيض القهوة على سعرات حرارية عالية.

يزيد مبيض القهوة معدل الكوليسترول الضار في الجسم، ويقلل من نسبة الكوليسترول النافع للجسم.

البدائل الصحية لمبيض القهوة:

الحليب لمن يستسيغون طعمه ولا يعانون من حساسة اللاكتوز، إذ يعد خياراً صحياً لاحتوائه على فيتامينات عدة والكالسيوم، بالإضافة إلى أنه يعمل على إضافة الطعم الكريمي المرغوب في القهوة.

الحليب المكثف، ويمكنك صنعه في المنزل، عن طريق تبخير الحليب العادي حتى يكتسب القوام الكثيف، ولا يُنصح باستعمال الحليب المكثف المحلى؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر.

حليب جوز الهند، ويمكن إضافة نكهة الفانيلا إليه وتكثيفه حتى يكتسب الملمس الكريمي.

بعد أن تعرفنا على أضرار مبيض القهوة على صحة الجسم، احرصي على التخفيف من تناوله بشكل تدريجي، واستبداله بالخيارات الصحية كالحليب الطبيعي، أو الحليب المكثف غير المحلى، أو حليب جوز الهند، أو حتى التخفيف منه بالتدريج حتى تعتادين على شرب القهوة بدونه، وبذلك تحافظين على صحة جسمكِ وتقللين من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وانسداد الشراين، وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.