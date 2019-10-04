كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - ابتداءً من عام 2003، وعلى مدار 12 موسمًا، احتّل برنامج المواهب وتلفزيون الواقع “ستار أكاديمي” مكانًا لا مثيلَ له على شاشات التلفاز وفي قُلوب المُشاهدين.
وكانَ لسهرة يوم الجُمعة طابعًا خاصًا، يملئُ أصدائها صوت هيلدا خليفة، تلك المُقدّمة اللبنانية خفيفة الظل والموهوبة، التي أمتعتنا بسَردِ مُجرياتِ برنامجٍ خرّج مجموعاتٍ من الشّباب إلى عالمي الفن والشّهرة.
وبعد انتهاء نغمات الفرح التي انطلقت بها مُجريات كُل برايم، أمثال “نحن لمين منغني”، “مشينا”، “جيل ورا جيل”، اصطدم طُلّاب الأكاديمية بالحياةِ الواقعية، فمنهم من فادهُ بريقُ الشّهرةِ وزاد وهجه، كالفائز بالموسم السادس “ناصيف زيتون”، ومنهم من أعلن عن شذوذه الجنسي أمثال المُتسابق السعودي عبدالله الدوسري، ومنهم من غيّبه الموت أمثال المُتسابق اللبناني رامي الشّمالي.
بعيدًا عن أضواء الشّهرة وخشبة البرايمات، نستعرض لك أبرز ما حصَل مع طُلّاب ستار أكاديمي من أحداثٍ مُثيرة
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أحداث صادمة لنجوم “ستار أكاديمي”.. أحدهم فارق الحياة وآخر أصبح شاذًّا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.