شاهدوا أحداث صادمة لنجوم “ستار أكاديمي”.. أحدهم فارق الحياة وآخر أصبح شاذًّا!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - ابتداءً من عام 2003، وعلى مدار 12 موسمًا، احتّل برنامج المواهب وتلفزيون الواقع “ستار أكاديمي” مكانًا لا مثيلَ له على شاشات التلفاز وفي قُلوب المُشاهدين.

وكانَ لسهرة يوم الجُمعة طابعًا خاصًا، يملئُ أصدائها صوت هيلدا خليفة، تلك المُقدّمة اللبنانية خفيفة الظل والموهوبة، التي أمتعتنا بسَردِ مُجرياتِ برنامجٍ خرّج مجموعاتٍ من الشّباب إلى عالمي الفن والشّهرة.

وبعد انتهاء نغمات الفرح التي انطلقت بها مُجريات كُل برايم، أمثال “نحن لمين منغني”، “مشينا”، “جيل ورا جيل”، اصطدم طُلّاب الأكاديمية بالحياةِ الواقعية، فمنهم من فادهُ بريقُ الشّهرةِ وزاد وهجه، كالفائز بالموسم السادس “ناصيف زيتون”، ومنهم من أعلن عن شذوذه الجنسي أمثال المُتسابق السعودي عبدالله الدوسري، ومنهم من غيّبه الموت أمثال المُتسابق اللبناني رامي الشّمالي.

بعيدًا عن أضواء الشّهرة وخشبة البرايمات، نستعرض لك أبرز ما حصَل مع طُلّاب ستار أكاديمي من أحداثٍ مُثيرة