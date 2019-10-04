شاهد.. العلم السعودي الى جانب العراقي في مظاهرات العراق

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - تداول نشطاء لقطات تظهر رفع محتجين للاعلام المملكة العربية السعودية إلى جانب الأعلام العراقية، وذلك بعد بروز لقطات حرق فيها متظاهرون الأعلام الإيرانية.

تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر حشودا من المتظاهرين يطلقون هتافات “إخوان سنة وشيعة” مؤكدين على أن هذه المظاهرات شعبية ولا تتبع طائفة أو حزبا عراقيا بحد ذاته.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد قال في كلمة جاءت في ساعة مبكرة من فجر الجمعة إن العراقيين “أمام خياري الدولة و اللادولة”، وتعهد بأن حكومته لن تقدم “وعودا فارغة أو حلولا ترقيعية”.