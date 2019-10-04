شكران مرتجى حزينة بسبب "وردة شامية".. وتؤكّد: أنا لا أتسوّل الأدوار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثيراً ما أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجى أنّ ما بعد شخصيتها "شامية" في مسلسل "وردة شامية" تأليف مروان قاووق وإنتاج غولدن لاين ليس كما قبلها، وأنّ هذا الدور منحها حقّها الذي تستحقّه على صعيد الدراما والتمثيل.

وعن هذا الأمر كتبت الفنانة السورية عبر حسابها على انستغرام مُعلنة أنّ "شامية" كانت شخصية شُكّلت نتيجة خمسة وعشرين عامًا من العمل الفنيّ لتكون خلاصة كلّ أدواها التي تحبّ بحسب تعبيرها. واستطردت بدهشة: "فقط ما زلتُ أسأل ماذا بعد؟؟؟".

وكشفت مرتجى أنّها فضّلت بإرادتها الوقوف على كرسي الانتظار برغم يقينها أنّ هذا الانتظار قد يطول حتى تأتي شخصية أخرى تخرجها من "شامية"، مضيفة أنّها ربّما تقوم بمحاولات أخرى لأنّها فنانة تعشق الفنّ كما وصفت في منشورها.

وأعلنت أنّ النجاح عرّضها لخسائر فادحة على جميع الأصعدة، بينما أنصفها الجمهور وبعض الأقلام المتابعة للأعمال الفنية.

وشدّدت مرتجى في منشورها أنّها لا تتسوّل أدوارًا حتى لا يفهم البعض من كلماتها أنّها تبحث عن دور بطولة، مبيّنة أنّها أحبّت فقط أنْ تسلّط الضّوء على مشكلة الكثيرين في الوسط الفنيّ.

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وكشفت في ختام كلماتها أنّه لا يوجد جزءًا ثانيًا من مسلسل "وردة شامية" للعام المقبل مطالبة من يبحث عن إجابة أنْ يحمل سؤاله إلى الشّركة المنتجة.

من جانب آخر تنتظر مرتجى حاليًا عرض مسلسل "ميادا وأولادا" والذي تمّ تصويره في العام الفائت بلبنان.