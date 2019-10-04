شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضه فى جميع أنحاء العالم فيلم الـjoker يحصد تقييمات منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم الأكشن والإثارة joker على تقييمات منخفضة بعد ساعات من عرضه فى جميع أنحاء العالم، بالرغم من الإشادات التى حصل عليها الممثل العالمى جواكين فونيكس.

ووصل تقيم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 69% بعد مشاركات وصلت لنسبة 2154 مشارك، وهو ما يعد صدمة للكثير من المشاهدين المنتظرين مشاهدة الفيلم الجديد الذى وصل أمس لصالات العرض.



تقييم الفيلم

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك و هامبورج، وزيورخ.