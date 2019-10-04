شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة صورة حفيدة نادية لطفى المتداولة عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت منذ ساعات صورة لفتاة تشبه بشكل كبير الممثلة الكبيرة نادية لطفى، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ما أدى الى إطلاق بعض الشائعات التى تؤكد أن هناك صلة قرابة بينهما، وأن صورة الفتاة المنتشرة هى حفيدة النجمة الكبيرة.



صورة الفتاة المتداولة

وسرعان ما تصدر اسم النجمة الكبيرة "نادية لطفى" قوائم تريند الأكثر تداول وتغريد عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وعبر محرك البحث الشهير جوجل، وثبت فى النهاية أن الصورة ليست حقيقة وأن الفتاة هى عارضة أزياء لبعض الماركات العالمية.

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى منذ فترة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، تظهر من خلاله حفيدة الفنانة نادية لطفى وهى تتسلم جائزة لها فى أحد المهرجانات، وهو ما أثبت أن صورة الفتاة المتداولة ليست حفيدة الفنانة القديرة.