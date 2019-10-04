تراند اليوم : مؤسس فرقة “الحضرة”: نستعد لإطلاق فيديو كليب ديني معاصر

قال نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني، إنه دشن الفرقة عام 2015، بهدف نقل الحالة الروحانية للحضرة من ساحات الطرق الصوفية بالمساجد إلى المسارح، لافتًا إلى أن الذكر الجهري له حالة روحانية خاصة.

وأضاف ناجح، في لقاء له بقناة الغد، أن الفرقة تستخدم اللغة العربية الفصحى والعامية في قصائدها، موضحًا أن الحضرة اتخذت من اللونين الأبيض والأخضر زيًا لها رمزًا لأهل الجنة وأسوة بلون عمامة الرسول وقبة المسجد النبوي.

وأوضح مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني، أننا شاركنا فرقة شارموفرز بأغنية ” يا مدد يا مدد” حيث كان عمل فني مميز ومعاصر لاقى قبول كبير وشهد نجاحًا كبيرًا وسط الجمهور، مشيرًا إلى أن الفرقة تستخدم الآلات القانون والكولا والدفوف والعود، وتم إدخال الجيتار والأورج.

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وتابع أن فرقة الحضرة تستعد لإطلاق فيديو كليب ديني معاصر.

يذكر أن مجموعة “الحضرة للإنشاد الصوفي” تقدم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف.