تراند اليوم : عازفة القانون “آية حلمي” لـ الغد: الدراسة الأكاديمية صقلت موهبتي

قالت آية حلمي، عازفة آلة القانون، إنها ترعرعت في كنف عائلة فنية وموسيقية، لافتة إلى أن والدها قبيل وفاته علمها العزف على آلة القانون.

وأضافت حلمى، في لقاء لها على قناة الغد، أنها لم تكن راغبة في العزف على القانون، لكنها فعلت ذلك إرضاءًا لوالدها، موضحة أنها تعلمت العزف كهاوية ثم انتقلت إلى الدراسة الأكاديمية بكلية التربية الموسيقية التي أضافت لها الكثير وصقلت موهبتها.

وأشارت عازفة القانون المصرية، إلى أنها تعمل كمدرسة للمقامات الموسيقية للأطفال.

يذكر أن القانون آلة موسيقية وترية من الآلات البارزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد، حيث أخذت مكانا مرموقا بما تتميز به من مساحة صوتية واسعة، فهي تشمل على حوالي ثلاثة دواوين اي ونصف الديوان تقريبا، وبذلك فإنها تغطي كافة مقامات الموسيقى العربية، ولهذا السبب تعتبر آلة القانون بمثابة القانون أو الدستور لكافة آلات الموسيقى.