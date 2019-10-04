شاهدوا.. ماذا فعلت سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - أثارت الفنانتان شهيرة وسهير رمزي الجدل بين الجمهور من جديد بعد أن ظهرتا من قبل وقد خلعتا الحجاب بشكل نهائي، وقوبلتا بهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصرت سهير رمزي على موقفها بينما تراجعت شهيرة عن قرارها وأكدت أنها لن تخلع الحجاب حتى لا تكون فتنة للفتيات الصغيرات المحجبات فتكون سبباً في خلعهن الحجاب.

لكن مؤخراً تداول رواد مواقع التواصل صورة جديدة تجمع النجمتين وقد ظهرتا بدون حجاب حيث ظهرت شهيرة بشعر أشقر ، يشبه الشعر المستعار، في حين ظهرت سهير بشعر أصفر طويل وقامت بتصفيفه بطريقة “الكيرلي”.

لكن كشف حساب على إنستغرام أن الصورة كانت من ورشة لأهم صناع الشعر الصناعي بالعالم، والتي أقيمت برعاية سيدة التجميل ميرفت عطا الله بشراكة مع زوجها الحسيني مهدي، وحضرها عدد من الفنانات منهن سهير رمزي وشهيرة.

Advertisements

وقام خبير صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر ألكسندر ترنوبل، بتجربة بعض “البواريك” على الفنانات، منها بألوان غريبة، وارتدت شهيرة باروكة لتجربتها وجلست بجوار صديقتها سهير رمزي لالتقاط الصورة التي أحدثت الجدل.