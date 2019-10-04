- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - أثارت الفنانتان شهيرة وسهير رمزي الجدل بين الجمهور من جديد بعد أن ظهرتا من قبل وقد خلعتا الحجاب بشكل نهائي، وقوبلتا بهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصرت سهير رمزي على موقفها بينما تراجعت شهيرة عن قرارها وأكدت أنها لن تخلع الحجاب حتى لا تكون فتنة للفتيات الصغيرات المحجبات فتكون سبباً في خلعهن الحجاب.
لكن مؤخراً تداول رواد مواقع التواصل صورة جديدة تجمع النجمتين وقد ظهرتا بدون حجاب حيث ظهرت شهيرة بشعر أشقر ، يشبه الشعر المستعار، في حين ظهرت سهير بشعر أصفر طويل وقامت بتصفيفه بطريقة “الكيرلي”.
لكن كشف حساب على إنستغرام أن الصورة كانت من ورشة لأهم صناع الشعر الصناعي بالعالم، والتي أقيمت برعاية سيدة التجميل ميرفت عطا الله بشراكة مع زوجها الحسيني مهدي، وحضرها عدد من الفنانات منهن سهير رمزي وشهيرة.
وقام خبير صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر ألكسندر ترنوبل، بتجربة بعض “البواريك” على الفنانات، منها بألوان غريبة، وارتدت شهيرة باروكة لتجربتها وجلست بجوار صديقتها سهير رمزي لالتقاط الصورة التي أحدثت الجدل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ماذا فعلت سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.