تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها.. والفنانة تعلق: أحمد ابراهيم نعمة في حياتي

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - شارك عمر، نجل أنغام الأكبر في حفلها الضخم الذي أحيته اخيراً في كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة، وبحضور زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد الهجوم الكلامي الذي شبه الشاب على الأخير، مبدياً رفضه زواجهما.

ويبدو ان النجمة المصرية نجحت في استعادة ثقة ابنها وتصالح مع ابراهيم الذي يجيد الدفاع عن نفسه. ويحرص منذ زواجهما على التأكيد على حبه لأنغام ويرد الصاع صاعين لكل من يتهمه بأن زواجه منها “مصلحة”.

وأكدت مصادر مقربة من الموزع المصري أنه نجح في توضيح الامر ايضا لإبن أنغام وتحدث معه بكل التفاصيل التي سببت وجود الخلاف الذي انتقل عبر السوشيال ميديا واحدث حينها ضجة كبيرة، ونجح في النهاية بإقناع الشاب بعلاقته وبحبه لوالدته.

من جهة ثانية، لا يزال هناك اخاديث عن محاولات ابراهيم المستمرة لاستعادة زوجته الأولى وأم ابنائه السيدة ياسمين عيسى إلى عصمته، وذلك بعدما انفصلت عنه كرد فعل سريع على زواجه.