أول ظهور لابنتي هاني سلامة.. شاهدوا كيف أصبحتا!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - الفنان هاني سلامة، مثل كل فناني مصر، يحرص على إبقاء أفراد أسرته وأولاده وحياته الأسرية بعيدة عن الأضواء، ولأن ابنتيه لا تظهران في الأضواء بشكل عام ولا يعرفهما الكثير من جمهور والدهما.‏

لكن هاني فاجأ جمهوره وتخلى عن حرصه الزائد، وظهر مع أسرته كاملة، زوجته بريهان، وابنتيه مريم ومليكة، في صورة ‏التقطت لهم على هامش أحد العروض الترفيهية بالقاهرة، لتظهر ابنتاه وقد أصبحتا شابتين يافعتين.‏

يذكر أن هاني سلامة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “قمر هادي” وشاركه البطولة داليا مصطفى، يسرا ‏اللوزى.‎