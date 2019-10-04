شاهد.. محمد رمضان يعلن عن اول حفل له في السعودية!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - أعلن الفنان المصري محمد رمضان، أنه سيحيي حفلًا بالسعودية خلال موسم الرياض الذي ينطلق هذا الشهر.
وظهر رمضان في مقطع فيديو مع سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، ليعلن عن أول حفل غنائي له في السعودية.
وقال رمضان في الفيديو: “انتظروني في حفل غنائي كبير في موسم الرياض” وأضاف: “هنعمل حفلة تليق بروتانا وشعب المملكة العربية السعودية والشعب الكويتي والعالم العربي”.
وكانت شركة روتانا تعاقدت مع النجم المصري محمد رمضان، بعقد احتكار لمدة 3 سنوات، لإنتاج جميع أعماله الفنية ما بين مسلسلات وأفلام وأغاني وفيديو كليب، وأيضًا تنظيم حفلاته بمختلف أرجاء الوطن العربي، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر.
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