بسمة وهبة في منزلها على طبيعتها.. تتغزل بابنها وكلام عفوي واختبار طهو لزوجته

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة في مقطع فيديو قامت بتسجيله أثناء وجودها في منزلها.

وبدت فيه بإطلالة طبيعية معتمدة مكياج خفيفاً وشعراً مسرحاً بطريقة عادية جداً. وأشارت إلى أن ابنها يستعد للذهاب إلى الجامعة وطلبت منه الاهتمام بدراسته لكنه لم يجب بأي كلمة.

وكشفت أنه يرفض تقبيلها ويلتزم الصمت لأنه يعلم أنها تقوم بالتصوير. وبدأت الركض خلفه متذكرة حين كانت تفعل ذلك في أيام طفولته.

وفي جزء آخر من المقطع المصور ظهر الابن من دون كشف وجهه. وتغزلت الوالدة بظهره ولفتت إلى أنها ستبدأ الطهو بالتعاون مع زوجة الأخير دانة مع الإشارة إلى أنها ستختبر قدراتها في تحضير الطعام.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية وتعليقاً عليه كتبت بسمة: “مهما ابني هيكبر ويبقى راجل قد الدنيا هيفضل في عينية الطفل الصغير اللي بجري وراه وأقوله خد بالك من دروسك. عبده حبيبي ربنا يوفقك ويحميك ويخليه لية”.