أيمن زيدان يثير الجدل بهذا التعليق.. ويحذفه!

متابعة بتجـــــــــــرد: انتقد الممثل الكبير أيمن زيدان إحدى منشورات صفحة آفاق السينمائية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للسينما في سوريا على فيسبوك عند إشارتها إلى مهرجان السليمانية السينمائي.

وتحدثت الصفحة في احد منشوراتها عن فيلم “اخوات في السلاح” الذي سيفتتح فعاليات المهرجان بنسخته الرابعة الامر الذي اثار حفيظة مخرج فيلم “أمينة” الفنان أيمن زيدان ودعاه للتعليق على المنشور قائلا:

” اعتقد لاشيء يمنع من الأشارة إلى ان هناك فيلم سوري امينة مشارك في المهرجان” .

لم يطل وجود تعليق زيدان على المنشور وقد تبين حذفه من التعليقات، إضافة إلى ذلك فإن الصفحة قد وضعت منشوراً عن فيلم أمينة الذي تجاهلت نشره قبل أي خبر آخر رغم أنه من إنتاجها.

Advertisements

لم يتسن لنا معرفة فيما اذا كان التعليق قد حُذف قبل نشر خبر “أمينة” أم بعده.

الفيلم السوري «أمينة» من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج أيمن زيدان ومن بطولة الفنانة السورية نادين خوري ونال الفيلم شهادة تقدير السلام من إدارة مهرجان فجر السينمائي المنعقد في طهران وهو أهم مهرجان سينمائي في إيران.

كما نال جائزة أفضل إخراج في مهرجان مكناس السينمائي بالمغرب عام 2019.