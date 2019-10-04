جينيفر لوبيز ومالوما معًا بفيلم جديد.. وصورهما تغزو الإنترنت!

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد Marry Me إلى جانب النجم الكولومبي مالوما.

وشاركت لوبيز الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور حصرية من كواليس أوّل يوم تصوير وبتعليقها عليها، أعربت عن سعادتها بهذا التعاون الذي وبحسب قولها قد ينبثق عنه عمل يعجب به الكثيرون.

صور مالوما وجينيفر لوبيز حصدت مئات ملايين الإعجابات في وقت قياسي، خاصة أن عدد كبير من محبّيهما أعربوا عن حماسهم للفيلم المنتظر.

وقد تساءل كثر حول إمكانية أن يقدّم كل من مالوما وجينيفر لوبيز الأغنية الخاصة بالفيلم على طريقة الديو.