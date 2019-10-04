متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، تصوير حلقات برنامج The Voice Kids بموسمه الثالت، بمشاركة زميليه النجم اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي. وشاركت نانسي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأوّل صورة رسمية لها من البرنامج وأرفقتها برمزي “البازر” والقلب. وحصدت صورة نانسي مئات آلاف الإعجابات وانهال محبّوها عليها بالتعليقات التي أثنوا على إطلالتها الرائعة في البرنامج وأناقتها الدّائمة. على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها. وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة مبهرة.. نانسي عجرم تكشف عن الصورة الأولى من “ذا فويس كيدز”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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