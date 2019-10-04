رفض طلب محاكمة هارفي واينستين خارج نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت محكمة في ولاية نيويورك، الخميس، طلبا تقدم به المخرج السابق هارفي واينستين لإجراء محاكمته خارج نيويورك خشية أن يكون حياد هيئة المحلفين مهددا.
وطلب المنتج الهوليوودي أن تقام محاكمته التي تنطلق في 6 يناير/كانون الثاني، في منطقتي سافوك أو ألباني شمال نيويورك.
وأكد واينستين أن محاكمته بطريقة عادلة وغير منحازة لا يمكن أن تجرى في نيويورك، ذاكرا خصوصا تأثير التغطية الإعلامية للقضية.
ورفض قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك الطلب المقدم بعد دراسته، من دون تبرير قرارهم.
ويلاحق مؤسس استوديوهات "ميراماكس" و"ذي واينستين كومباني" الذي كان لفترة طويلة من أبرز وجوه هوليوود، بتهمة ارتكاب اعتداءين جنسيين في 2006 على منتجة مساعدة تدعى ميمي هايليي، وباغتصاب امرأة لم يكشف عن هويتها في عام 2013.
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