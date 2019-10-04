جو معلوف يتوجه الى أمستردام للمشاركة في مؤتمر الدولي

يتوجه الإعلامي وسفير الإتحاد لحماية الأحداث جو معلوف الى أمستردام بعد ان قامت سفارة مملكة هولندا في لبنان بترشيحه للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي في حالات الأزمات “كشخصية اعلامية مؤثرة في لبنان”.

وسيكون لمعلوف مداخلات تتعلق بالصحة العقلية والدعم النفسي – الاجتماعي في حالات الأزمات كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. وستتمحور مشاركاته في كيفية دعم المجتمع اللبناني وخاصة الفئات المستهدفة فيما يخص الصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي في حالات الأزمات، والفئات التي تشمل المعرضين لعوامل الضغط النفسي الشديدة مثل اللاجئين، النازحين، المهجرين، ضحايا الكوارث والإرهاب والحروب أو الإبادات الجماعية، وأهمها ضحايا الإساءة الجسدية والنفسية.

وفي جعبة معلوف اقتراح مشروع لتحسين أداء ادارة الأزمات في المجتمع اللبناني والذي ينوي معلوف عرضها في المؤتمر.