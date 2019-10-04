Oct 04, 2019
يتوجه الإعلامي وسفير الإتحاد لحماية الأحداث جو معلوف الى أمستردام بعد ان قامت سفارة مملكة هولندا في لبنان بترشيحه للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي في حالات الأزمات “كشخصية اعلامية مؤثرة في لبنان”.
وسيكون لمعلوف مداخلات تتعلق بالصحة العقلية والدعم النفسي – الاجتماعي في حالات الأزمات كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. وستتمحور مشاركاته في كيفية دعم المجتمع اللبناني وخاصة الفئات المستهدفة فيما يخص الصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي في حالات الأزمات، والفئات التي تشمل المعرضين لعوامل الضغط النفسي الشديدة مثل اللاجئين، النازحين، المهجرين، ضحايا الكوارث والإرهاب والحروب أو الإبادات الجماعية، وأهمها ضحايا الإساءة الجسدية والنفسية.
وفي جعبة معلوف اقتراح مشروع لتحسين أداء ادارة الأزمات في المجتمع اللبناني والذي ينوي معلوف عرضها في المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر جو معلوف يتوجه الى أمستردام للمشاركة في مؤتمر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.