شكران مرتجى: هذا الدور حصيلة 25 عامًا من التعب

رغم الاعمال العديدة والادوار المختلفة والمتنوعة التي قدمتها الممثلة السورية المبدعة شكران مرتجى خلال مسيرتها الفنية، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وحصدت من بعدها جوائز عديدة، حيث اثنى النقاد واهل الفن والصحافة على براعتها واحترافها في تأدية الادوار مهما كانت صعبة أو مركبة، الا ان “مرتجى” تجد أنها كلّلت تعب 25 سنة في التمثيل بدور شكّل لها نقلة نوعية وجعلها تتأنى قبل اختيار ادوار جديدة.

وقد نشرت شكران مرتجى على حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها تُظهر فيها في مشهد من مسلسل “وردة شامية” حيث جسّدت في هذا العمل دور “شامية” الذي اعتبرته من أهم وأقوى الادوار التي أدتها على الاطلاق.

شكران ارفقت الصورة بالتعليق التالي: “شامية خلاصة ٢٥سنة من العمل الفني، هي خلاصة كل أدواري التي أحب“، وتابعت: “من بعدها فقط مازلت أسأل ماذا بعد؟“.

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من هنا، لفتت مرتجى في منشورها الى انها من اختارت الوقوف عند هذا الدور والتأني في اختيار الدور المقبل مهما طال الانتظار، اذ قالت: “وافقت بإرادتي الوقوف على كرسي الإنتظار وأيقن أن الأمر قد يطول وربما سأبقى منتظرة مع سابق الإصرار والترصد لدور يخرجني منها. قد أقوم بمحاولات…لاني ممثلة أعشق الفن“.

واضافت: “أنصفني الجمهور والناس، أي أنتم، وبعض الأقلام المتابعة، وأكتشفت أن للنجاح خسائر فادحة على جميع الأصعدة“، مضيفة: “لا أتسول أدوراً أنتبهوا، ولكن أسلط الضوء على مشكلة الكثير من الفنانين“. وختمت كلامها مؤكدة ان “لا جزءاً ثانياً في الوقت الحالي، وللسؤال توجهوا للشركة المنتجة”.

الجدير بالذكر ان شكران مرتجى ستطل على جمهورها قريبا بمسلسل كوميدي يحمل اسم “ميادة واولادها”، تؤدي فيه دور البطولة، وهو من تأليف واخراج مصطفى سليم ويضم نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.