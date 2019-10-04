نانسي عجرم تطل على متابعيها من “ذا فويس كيدز”

خصّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور بصورة من كواليس تصوير برنامج “ذا فويس كيدز”، حيث تشارك كعضو في لجنة التحكيم الى جانب كل من النجمين اللبناني عاصي الحلاني والمصري محمد حماقي.

وكشفت نجمة “بدنا نولّع الجو” بهذه الصورة عن اللوك الذي ستطل به في مرحلة “الصوت وبس”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وجميلة في آن، بعد ان اختارت Bodysuit أسود اللون مميز، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف.

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وكان برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” قد توقف تصويره لبعض الوقت في استديوهات MBC في بيروت، بعدما تعرض عاصي الحلاني الى حادث إثر سقوطه عن الحصان ونقله الى المستشفى حيث تلقى العلاج.

من جهة اخرى، تستعد نانسي عجرم لاحياء حفل غنائي في “جامعة الدلتا” في مصر لمناسبة بداية العام الدراسي، وذلك يوم الجمعة المقبل، 11 تشرين الأول، ستقدم خلاله باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني .

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أول أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة. وقالت في تغريدة: “رح تسمعوا أغنية أنا حبيتا كتير وحسيتا قريبة لقلبي.. ومختلفة عن كل الأغاني اللي غنيتا قبل”.