شهيرة: لا أستطيع أن أرضي كل الأذواق.. وأهتم بما يقوله الناس عني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية شهيرة سر اعتمادها "لوك جديد" بارتداء شعر صناعي "باروكة" صفراء اللون، مشيرة إلى أنها اختارت هذا اللون لأنه مناسب لبشرتها.

وقالت شهيرة في لقاء خاص مع "فوشيا": "هذا هو لون شعري الأصلي، قبل الاعتزال كان لون شعري درجة غامقة قليلًا، ولكن بعد ذلك فضلت العودة للونه الأصلي لأنها الأنسب لبشرتي".

وعن موقفها من آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظهورها بدون الحجاب بعد غيابها لسنوات الطويلة، قالت الفنانة الكبيرة: "أركز بشكل كبير في آراء الجمهور وأهتم بما يقولونه عني".

وتابعت: "لن يتفق الجميع أبدًا على رأي واحد، ولا أستطيع أن أرضي كل الأذواق بالتأكيد ولكن في العموم أنا أهتم برأي الفانز وأتابع ردود الأفعال".

وتحدثت شهيرة عن الوضع الصحي الحالي لزوجها الفنان الكبير محمود ياسين، كما كشفت عن رأيه في إطلالاتها مؤخرًا.

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وكانت شهيرة قد أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بـ"لوك جديد" مع الفنانة سهير رمزي.

وارتدى الثنائي باروكة صفراء ما عدّه الكثيرون "لوك غريب" عليهما، الأمر الذي جعل الجمهور يشنْ هجومًا عليهما، وانحصر الهجوم بسبب ظهورهما بهذا الشكل لأنه لا يتناسب مع مرحلتهيما العمرية.

وجاء ظهور شهيرة وسهير رمزي، في ورشة أقامها أهم صناع الشعر الصناعي في العالم، بتنظيم من سيدة التجميل ميرفت عطا الله وبالشراكة مع زوجها الحسيني مهدي.