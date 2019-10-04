ريان جيلر يكشف سرًا صادمًا حول اختفائه.. ومشاعل الشحي تتضامن معه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف ريان جيلر، ناشط مواقع التواصل الشّهير، عن سر غيابه عن جمهوره ومواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، موضحًا أنه مرّ بظروف صعبة.

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه إذا ظهر في لقاءات تلفزيونية أو مواقع التواصل لن يحس نفسه ولذلك اعتمد فلسفة معينة في الفترة الماضية وهي: "ليش أعيد وأزيد في مشاكل ما تستحق أن نتحدث فيها".

وأعلن المراهق الشهير عبر نفس المقطع أنه سيعود بقوة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تعاقد مع شركة إنتاج جديدة وسيقدم من خلالها عمل غنائي جديد سيكون من كلماته وألحانه.

وأوضح أن كثرة التساؤلات التي كان يقابلها في الفترة الماضية ومن المارة في الشوارع حول عدم ظهوره تسبب له في تعب نفسي، مفجرًا مفاجأة قائلًا: "تعالجت لدى طبيب نفسي لأنني أحب الظهور وأضواء الشهرة وأحب الناس وبسبب كثرة هذه التراكمات لجأت لشيء المفروض شاب في سني ما يستخدمه".

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واختتم ريان جيلر، الذي اعترفت الإعلامية السعودية لجين عمران، قبل نحو 10 أشهر بأنه ابنها رسميًا، فقال: "أوعدكم برجعة قوية".

وتضامنت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي برسالة جاء فيها: "سلامتك ياريا، بالعكس مو بمرض الشهرة انت بعدك بعمر صغير وأي حد في مكانك راح يحب الشهرة كتير مثلي".

وأضافت الإعلامية الإماراتية قائلًة: "أنا أول ما صرت مشهورة بعمر الـ17 كنت أستانس وايد وحبيت الشهرة لكن مع الوقت بتشوف سلبياتها فـ شوي شوي تحس ما تحب الشهرة مثل قبلك وأنا أقول ما فيك شيء فلا تلجأ لدكتور الموضوع وما فيه انت محتاج شخص تثق فيه وتقول كل اللي يضايق فيك".

يُذكر أن ريان جيلر طالته شائعة ارتباط ومشروع خطوبة من الفنانة البحرينية حلا الترك، قبل نحو عام وهو ما نفته الأخيرة موضحًة أنّ هذا الكلام لا يمتّ للحقيقة بِصِلة.