ديانا كرزون تطرحُ أغنيةً باللّهجة العراقية للمرة الأولى في مشوارها الفنيّ عبر "يوتيوب"

دخلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عالم الأغنية العراقية للمرّة الأولى في مشوارها الفنيّ، حيث فاجأت جمهورها بطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية حملت عنوان "خاكي شيرين"، وذلك عبر قناتها الرسميّة على موقع "يوتيوب".

وتعاونت ديانا كرزون، في أغنية "خاكي شيرين" مع هلكوت زاهير الذي كتب كلمات الأغنية ونفذ لحنها، وهي من وتوزيع يلدان ئوركوزال ومكس بهدر سكباس ومامسترينك معمر توكماك.

وأطلقت ديانا كرزون، عملها الغنائيّ "خاكي شيرين" عبر الإذاعات المحليّة والعربيّة والخليجيّة والعراقيّة والكرديّة أيضًا، وظهرت الفنانة في هذا العمل بالزّيّ الكرديّ التقليديّ، وتعني كلمة "خاكي شيرين" الأرض الجميلة أو الخصبة.

وأعرب الجمهور عن سعادته بطرح هذه الأغنية، وتبادلوا أطراف الحديث حول ترجمة الأغنية وبدأوا يرسلون ترجمتها لبعضهم، فيما تناقش آخرون حول مطلب تصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

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يُذكر أنّ ديانا كرزون، حضرت قبل يومين عرض أزياء المصمّم حمودة كفارنة، الذي أقامه بمناسبة افتتاح بوتيك الأزياء الجديد، وأثنت على علاقة الصّداقة التي تجمعها به، والتي دفعتها للسّفر من عمان إلى دبي خصيصًا، لتشارك عدد من الفنانات حضور عرض الأزياء الذي أقامه كفارنة مؤخرًا في دبي.

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