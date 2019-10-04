دبي - لايف ستايل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها في سناب شات تظهر فيه لحظة اكتشافها قيام زوجها مبارك الهاجري بوضع إشارة الإعجاب على إحدى صور نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال تقديمها نصيحة لجمهورها على إحدى الصفحات المعنية بأخبار المكياج والموضة.
وقالت الفنانة الإماراتية أحلام لزوجها في الفيديو الذي وصفه الجمهور بـ"العفوي والطريف": "يا ويلك مني.. أبو محمد شو هالحركات".
وتفاعل جمهور الفنانة الإماراتية مع الفيديو، مؤكدين أن علاقتها بزوجها مميزة جدًا وتدل على مدى التوافق بينهما، وأن أهم ما يميزها العفوية والتناغم.
وعلى صعيد مُختلف، تُشارك الفنانة الإماراتية حاليًا ضمن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس بموسمه الخامس إلى جانب الفنان راغب علامة، والفنان المصري محمد حماقي، والفنانة المغربية سميرة سعيد.
وأشعلت الفنانة الإماراتية أحلام مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جلسة التصوير التي خضعت لها من أجل البرنامج، وظهرت فيها بإطلالة مميزة بفستان من الجلد الأحمر من Alexander McQueen، والتي اظهرت التغيرات التي طرأت على جسدها خاصة بعد ظهورها في أكثر من صورة وقد فقدت العديد من وزنها.
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كانت هذه تفاصيل خبر مبارك الهاجري يسجل إعجابه بـ "كيم كارداشيان" و أحلام تهدده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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